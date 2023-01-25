İstanbulspor – Kayserispor maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 21’inci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Dijital şekilde belirlendiği kaydedilen hakem atamalar sonucu Kayserispor’un İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Murat Erdoğan’ın düdük çalacağı açıklandı. Antalya bölgesi hakeminin yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Özgür Ertem yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Ömer Faruk Turtay görev alacak. Bu sezon ikinci kez Süper Ligi maçı yönetecek olan hakem ilk kez Kayserispor’un maçını yönetecek.

Ümit Öztürk, bu sezon ilk kez Kayserispor’un evinde Trabzonspor’a mağlup olduğu maçı yönetmişti.