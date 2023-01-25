İstanbulspor-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek

İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesinden hakem Murat Erdoğan yönetecek.

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  • 25.01.2023 14:35
  • Güncelleme: 25.01.2023 14:53
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İstanbulspor-Kayserispor maçını Murat Erdoğan yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Antalya Bölgesinden hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbul’da İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikayı da hakem Murat Erodğan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem olarak belirlenen Murat Erdoğan’la birlikte Kemal Yılmaz ve Özgür Ertem yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay oldu.

29 Ocak Pazar günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan İstanbulspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 13’30’da başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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