İstanbulspor - Sivasspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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  • 09.03.2023 12:55
  • Güncelleme: 09.03.2023 12:55
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İstanbulspor - Sivasspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak İstanbulspor-Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 13 Mart Pazartesi günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 20.00’da oynanacak olan İstanbulspor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada İzmir bölgesi Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

İHA

Kayseri Gündem
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