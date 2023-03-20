İşte süper amatöre yükselen takımlar

20 hafta süren heyecanlı mücadele sonrasında Kayseri Şeker 1. Amatör Küme’den Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar belli oldu.

Hafta sonu oynanan son karşılaşmalar neticesinde A Grubundan İsmail Okumuşspor. B Grubundan Belsinspor ve C Grubundan 1966 Turanspor şampiyon olarak Süper Amatör Küme’ye yükseldi. Süper Amatör Küme’ye yükselen takımlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal’dan madalya ve şampiyonluk kupalarını aldı.