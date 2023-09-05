İşte Türkiye'nin en zengin 2 0 ismi!
Forbes'in her yıl yaptığı 'En Zengin 100 Türk' listesinin sonuçları açıklandı. Peki Türkiye'nin en zengin isimleri kim? İşte Türkiye'den ilk20'ye giren o isimler...
- 05.09.2023 20:10
- Güncelleme: 06.09.2023 15:12
1- Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar
2-Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar
3- Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar
4- Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar
5- Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar
6-Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar
7- Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar
7- Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar
8- Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar
9- Suna Kıraç- Koç Holding- 2 milyar 200 milyon dolar
10- Suat Günsel- Yakın Doğu Üniversitesi- 1 milyar 900 milyon dolar
11- Hamdi Ulukaya- Chobani Yoğurt- 1 milyar 800 milyon dolar
12- Mehmet Nazif Günal- MNG Holding -1 milyar 700 milyon dolar Nihat Özdemir- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar
13- Sezai Bacaksız- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar
14- Şefik Yılmaz Dizdar-LC Waikiki- 1 milyar 700 milyon dolar
15- Ahmet Çalık- Çalık Holding-1 milyar 600 milyon dolar
16- Melih Abdulhayoğlu- Comodo Group- 1 milyar 600 milyon dolar
17- Turgay Ciner-Park Holding- 1 milyar 600 milyon dolar
18- Bülent Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar
19- Eren Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar
20- Faruk Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar