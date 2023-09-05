İşte Türkiye'nin en zengin 2 0 ismi!

Forbes'in her yıl yaptığı 'En Zengin 100 Türk' listesinin sonuçları açıklandı. Peki Türkiye'nin en zengin isimleri kim? İşte Türkiye'den ilk20'ye giren o isimler...

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  • 05.09.2023 20:10
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:12
İşte Türkiye'nin en zengin 2 0 ismi!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1- Murat Ülker- Yıldız Holding 4 milyar 800 milyon dolar

2-Erman Ilıcak- Rönesans Holding-4 milyar dolar

3- Hüsnü Özyeğin-Fiba Holding-2 milyar 900 milyon dolar

4- Osman Kibar-Samumed-2 milyar 800 milyon dolar

5- Mustafa Küçük- LC Waikiki- 2 milyar 300 milyon dolar

6-Semahat Arsel- Koç Holding- 2 milyar 600 milyon dolar

7- Şarık Tara- Enka İnşaat- 2 milyar 500 milyon dolar

7- Ferit Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 400 milyon dolar

8- Filiz Şahenk- Doğuş Holding- 2 milyar 300 milyon dolar

9- Suna Kıraç- Koç Holding- 2 milyar 200 milyon dolar

10- Suat Günsel- Yakın Doğu Üniversitesi- 1 milyar 900 milyon dolar

11- Hamdi Ulukaya- Chobani Yoğurt- 1 milyar 800 milyon dolar

12- Mehmet Nazif Günal- MNG Holding -1 milyar 700 milyon dolar Nihat Özdemir- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

13- Sezai Bacaksız- Limak Holding- 1 milyar 700 milyon dolar

14- Şefik Yılmaz Dizdar-LC Waikiki- 1 milyar 700 milyon dolar

15- Ahmet Çalık- Çalık Holding-1 milyar 600 milyon dolar

16- Melih Abdulhayoğlu- Comodo Group- 1 milyar 600 milyon dolar

17- Turgay Ciner-Park Holding- 1 milyar 600 milyon dolar

18- Bülent Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

19- Eren Özmen- SNC-1 milyar 500 milyon dolar

20- Faruk Eczacıbaşı- Eczacıbaşı Holding-1 milyar 500 milyon dolar

1ha

Kayseri Gündem
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