İsteğe bağlı sigorta primleri nasıl belirleniyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşların ödeyecekleri primlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre isteğe bağlı sigortalılar, beyan ettikleri günlük kazanç üzerinden yüzde 32 oranında prim ödüyor. Prim oranlarının dağılımı şu şekilde gerçekleşiyor: Yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 genel sağlık sigortası. Prim tutarı, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak şartıyla, sigortalının beyan ettiği günlük kazanca göre değişiklik gösteriyor.

SGK’dan yapılan açıklamada, vatandaşların isteğe bağlı sigortalılık sayesinde hem emeklilik hem de sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği vurgulandı.