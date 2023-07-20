İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde işten eve gelen kadın kocasını ölü buldu.

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  • 20.07.2023 21:01
  • Güncelleme: 21.07.2023 08:45
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İşten eve gelen kadın hayatının şokunu yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işten eve gelen kadın kocasını ölü buldu.

Olay, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. İşten eve gelen kadın, eşi Sami D.’yi (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrollerde Sami D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Sami D.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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