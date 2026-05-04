İstifa eden CHP'li Ümit Özer: Dileğim ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır

CHP İl Başkanı Ümit Özer bir süre önce görevinden istifa etmişti. Yerine ise Ufuk Ozan Gözbaşı seçilmişti. Partinin basın mensuplarıyla bilgi paylaştığı sosyal medya grubunda bulunan Ümit Özer, veda mesajı göndererek, şu ifadelere yer verdi: “Dileğim; yalnızca bireysel huzurun değil, ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır. Zulmün karanlığının adaletin şafağıyla dağılması, savaşın gürültüsünün yerini barışın asaletiyle şekillenen bir sükunete bırakması ve hiçbir çocuğun gözyaşının insanlığın vicdanında bir leke olarak kalmaması için hep birlikte gayret göstereceğimize inanıyorum. Sarsılmaz bir umutla, daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyor; bu gruptan ayrılıyorum. Çalışmalarınızda başarılar, işlerinizde kolaylıklar dilerim.”

