  • Haberler
  • Gündem
  • İstifa eden CHP'li Ümit Özer: Dileğim ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır

İstifa eden CHP'li Ümit Özer: Dileğim ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır

CHP İl Başkanlığı görevinden istifa eden Ümit Özer, sosyal medyada basın mensuplarına paylaştığı mesajda, 'Dileğim yalnızca bireysel huzurun değil, ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır' dedi.

İstifa eden CHP'li Ümit Özer: Dileğim ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır

CHP İl Başkanı Ümit Özer bir süre önce görevinden istifa etmişti. Yerine ise Ufuk Ozan Gözbaşı seçilmişti. Partinin basın mensuplarıyla bilgi paylaştığı sosyal medya grubunda bulunan Ümit Özer, veda mesajı göndererek, şu ifadelere yer verdi: “Dileğim; yalnızca bireysel huzurun değil, ülkemizde evrensel bir uyanışın hakim olmasıdır. Zulmün karanlığının adaletin şafağıyla dağılması, savaşın gürültüsünün yerini barışın asaletiyle şekillenen bir sükunete bırakması ve hiçbir çocuğun gözyaşının insanlığın vicdanında bir leke olarak kalmaması için hep birlikte gayret göstereceğimize inanıyorum. Sarsılmaz bir umutla, daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyor;  bu gruptan ayrılıyorum. Çalışmalarınızda başarılar, işlerinizde kolaylıklar dilerim.”
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hırsızlık suçundan aranan 3 firari kadın yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan 3 firari kadın yakalandı
Başkan Dirmen, 'Teşkilatlarımız yarın seçim olacakmış gibi hazır'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Başkan Dirmen, “Teşkilatlarımız yarın seçim olacakmış gibi hazır”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Melikgazi Belediyesi'nde 32 gündem maddesi karara bağlandı
Melikgazi Belediyesi’nde 32 gündem maddesi karara bağlandı
Talas Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Talas Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kocasinan Meclisi'nde 24 gündem maddesi görüşüldü
Kocasinan Meclisi'nde 24 gündem maddesi görüşüldü
Develi İmam Hatip Okulu'ndan Tarihi Yeniden Doğuş: Mehter Takımı Kuruldu
Develi İmam Hatip Okulu'ndan Tarihi Yeniden Doğuş: Mehter Takımı Kuruldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!