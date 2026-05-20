'İstihdam Buluşmaları Kayseri' fuarı başladı
20-21 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'İstihdam Buluşmaları Kayseri' fuarı yapılan açılış töreni ile Erciyes Kültür Merkezi'nde başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Projesi kapsamında; Göç Başkanlığı, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Göç İdaresi’nin iş birliğinde iş arayanlarla iş verenlerin buluşturulduğu ‘İstihdam Buluşmaları Kayseri’ fuarı yapılan açılış töreni ile birlikte Erciyes Kültür Merkezi’nde başladı. 80 farklı şirketin ve 20’den fazla kurumun katılımla gerçekleştirilen İstihdam Buluşmaları Kayseri, 20-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde olacak.