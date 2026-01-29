  • Haberler
  • Gündem
  • İstikbal, 800 metrekarelik alanıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini aldı

İstikbal, 800 metrekarelik alanıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini aldı

Türkiye mobilya sektörünün öncü markası, Kayseri'nin amiral gemisi İstikbal, 27 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF) 800 metrekarelik sergi alanında yerini aldı.

İstikbal, 800 metrekarelik alanıyla İstanbul Mobilya Fuarı'nda yerini aldı

Sektördeki 69 yıllık tecrübesiyle güvenin simgesi haline gelen İstikbal, fuarda 4. Salon – 424 numaralı stantta, 800 m²’lik etkileyici sergi alanında yer aldı.

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:  
“Bu yıl 800 m²’lik standımızda yeni sezon koleksiyonlarımızı ilk kez sergileyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyacağız.”  

2026 vizyonunu yansıtan ürün gruplarıyla mobilya modasına yön veren İstikbal estetik ve fonksiyonelliği yaşam alanının odağına alan ziyaretçileri standına davet ediyor. Fuara özel hazırlanan yenilikçi ürün gruplarıyla marka, yaşam alanlarını dönüştüren çözümler sunuyor.  

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Erciyes'te yürekler ağza geldi: Telesiyeje asılı genç yere çakıldı
Saadet Partisi'nden videolu mesaj: 'Çözüm, irade ister'
Saadet Partisi’nden videolu mesaj: “Çözüm, irade ister”
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker'den yanlış uygulamalar ve 'üstenci dil' tepkisi
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Yola aniden çıkan araç kazaya neden oldu
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Hulusi Akar: 'Terörsüz Türkiye, Gelecek Nesillere Borcumuz'
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri'nin Sorunlarını Artık Yapay Zeka Yönetiyor: 162 bin soruna müdahale edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!