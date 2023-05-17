İstikbal'de yılın değişim kampanyası

Türkiye’de mobilya sektörünün lideri, aynı zamanda farklı uyku ihtiyaçlarına özel ürettiği yataklarla da uyku teknolojisi denilince ilk akla gelen markalardan biri olan İstikbal, kullanıcıları sağlıklı ve hijyenik uykuya büyük katkı sağlayan yataklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Uyku Mimarı İstikbal’de, 1 Mayıs - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan yılın değişim kampanyası ile vatandaşlar, İstikbal’in kaliteli sünger ve yay teknolojileriyle ürettiği yataklarıyla kaliteli bir uyku deneyiminin tadını çıkarabilecek.

İstikbal ve İstikbal Yatak mağazalarında geçerli olan eskiyi getr, yeniyi götür kampanyasında çift kişilik yataklarda 2 bin 500 TL, tek kişilik yataklarda ise bin 500 TL’ye varan indirimin yanında yatak, baza ve başlık ürün gruplarında 2. ürüne yüzde 20 indirim fırsatı da bulunuyor.