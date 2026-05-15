İstikbal Mobilya'nın satışıyla ilgili yeni gelişme

Kayseri'nin mobilya devi İstikbal Mobilya, 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle Paşalı Grup'a satılmasına ilişkin TMSF'den açıklama geldi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) mülkiyetinde bulunan Kayseri’nin mobilya devi İstikbal Mobilya, 16 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkmıştı. 12 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen ihale ile İstikbal Mobilya için 3 firma teklif verdi. İhale sonucunda  İstikbal Mobilya, en uygun teklifi sunan Paşalı Grup’a belirlenen muhammen bedel ile satıldı.

TMSF’den İstikbal Mobilya’nın satışına ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada, satış için gerekli izin sürecinin başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 12.05.2026 tarihli satış ihalesinde uygun teklif veren yatırımcılar için Rekabet Kurulu izin süreci başlatılmıştır”.

Bu kapsamda İstikbal Mobilya'nın satışına ilişkin resmi süreç başlamış oldu.

Haber Merkezi

