İstikbal Mobilya Satışa Çıktı: Bu Değere Kayserililer Sahip Çıkmalı

İstikbal markasının, Kayseri'de kalması ve şehrin dinamikleriyle yeniden buluşması için Kayserili iş insanlarının ortak bir konsorsiyum oluşturarak bu değerli markaya sahip çıkmaları büyük önem taşıyor.

İstikbal Mobilya'nın tüm payları için belirlenen muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak açıklandı. İhaleye katılım teminatı ise 625 milyon TL olarak belirlendi. Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihale, 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Yatırımcılar, yasal temsilcileri huzurunda tekliflerini sunacak ve kapalı zarf ile verilen teklifler açıldıktan sonra açık artırma süreci başlayacak.

Kayseri'nin köklü markalarından biri olan İstikbal'in, şehrin geleceğine katkı sağlaması ve Kayserililer tarafından yeniden sahiplenilmesi için bu fırsat kaçırılmamalı. Şehrin mobilya sektöründe güçlü bir yer edinmesi adına Kayserili firmaların bu sürece aktif katılım göstermesi, hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir kazanım olacaktır.