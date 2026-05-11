İstikbal Mobilya yarın satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İstikbal Mobilya) paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkarıyor. İstikbal Mobilya için muhammen bedel ise 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.

Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki 1 TL nominal değerli 512.000.000 adet İstikbal Mobilya paylarının satışı için 12.05.2026 günü(yarın) ihale düzenlenecek. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.

MUHAMMEN BEDELİ 4 MİLYAR LİRA ARTIRDI

İstikbal Mobilya geçtiğimiz Eylül ayında 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkmıştı. Ancak uygun teklif veren yatırımcı bulunamadığından mobilya devinin satışı gerçekleşmedi. TMSF’nin bu kez İstikbal Mobilya için belirlenen muhammen bedelini 4 milyar lira artırarak 16 milyar 500 milyon liraya çıkarması dikkat çekti.