İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı için tören düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi'nce program düzenlendi.

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  • 13.03.2023 14:44
  • Güncelleme: 13.03.2023 14:44
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılı için tören düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi’nce program düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya’nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Baro Başkanı Onur Av. Çanta, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Yarb. Mahmut Ekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, POMEM Müdür Yardımcısı Hakan Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Emre Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alparslan, daire müdürleri, STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması sonrası Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından ’Akif’in Sözü, Cumhuriyet’in Yüzü’ adlı oratoryo gösterimi gerçekleştirildi.

Program resim, şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

İHA

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