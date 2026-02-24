'İstiklâl Marşı Okuma Yarışması' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, 'İstikbal, İstiklâl'e Ses Veriyor' İstiklâl Marşı Okuma Yarışması düzenleniyor. Başvurular 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen “İstikbal, İstiklâl’e Ses Veriyor” İstiklâl Marşı Okuma Yarışması ile 4–6 yaş, 7–12 yaş ve 13–18 yaş kategorilerinde yapılacak.

Yarışma kapsamında katılımcılar, isimlerini ifade ettikten sonra İstiklâl Marşı’nı fon müziği ve ritim olmaksızın, yalnızca şiir diliyle okuyarak milli mücadele ruhuna duydukları saygıyı ortaya koyacak. Video kayıtları profesyonel cihaz kullanılmadan MP4 veya MOV formatında hazırlanarak www.kaymekyarisma.com adresi üzerinden sisteme yüklenecek.
Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 6 bin TL, ayrıca 3 adet 3 bin TL mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışmaya başvurular, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar sürecek. Yarışma hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Haber Merkezi

