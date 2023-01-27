İsveç'te Kuranı Kerimin Yakılması Yahyalı'da Protesto Edildi

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Cuma Namazı çıkışı toplanan sivil toplum kuruluşları, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

İlçe Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında, İslam’ın kutsal değerlerine saldırmaktan çekinmeyen terörist sevici batı dünyasına Türkiye’nin ve İslam dünyasının dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacakları belirtildi. Bildiride; “Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. İslam düşmanları ile dün olduğu gibi; bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur’an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Kur’an’ a dokunulamaz, dokundurtmayız” ifadelerine yer verildi. Protestoda vatandaşlara seslenen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek; “ Bugün Kur’an için toplandık. Biz maneviyatı ile ön plana çıkmış bir ilçeyiz. Bizim Kur’an-ı Kerim’e olan aşkımızı test etmesinler. Biz son nefesimize kadar kutsal değerlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşın katıldığı program dua edilmesiyle sona erdi.