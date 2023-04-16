İsviçreli gezgin Erciyes'e hayran kaldı

Lorenz Meier; ailesi ile birlikte İsviçre’den karavanı ile Kayseri’ye geldi. Erciyes’in tadını çıkaran Meier ailesi, kayak yaparak pistlerin tozunu aldı.

Eşi ve iki çocuğu ile birlikte karavanıyla geldiği Erciyes’e hayran kalan Lorenz Meier; "Ben İsviçre’de Çığ Önleme ve Pist yapım mühendisiyim. Her yıl ailem ile birlikte farklı tatil aktiviteleri yapıyoruz. Bu yıl da Türkiye’de Erciyes Dağı’na geldik. Gerçekten bu dağ zirvesi ile çok büyüleyici bir dağ. Burada Nisan ayında zirveyi görerek kayak yapmanın mutluluğunu yaşadık. Erciyes’in zirvesine tırmanarak kaymak çok keyifliydi. Yolları ile, imkanları ile dağdaki pistlerin sayısı ile Erciyes Kayak Merkezi mükemmel bir yer. Burada çığ tehlikesinin olmaması gayet memnuniyet verici" diye konuştu.