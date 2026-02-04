İşyeri kurşunlama olayında 22 yaşındaki şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması/İşyeri Kurşunlama' olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışma neticesinde kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde Bahse konu olayı gerçekleştiren A.Ş.Y. (22) yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi’nde meydana gelen “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması/İşyeri Kurşunlama” olayı ile ilgili olarak yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon neticesinde bahse konu olayı gerçekleştiren A.Ş.Y. (22) olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile birlikte saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.