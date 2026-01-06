  • Haberler
  • Asayiş
  • İşyerinden hırsızlık operasyonu: 2 şüpheli 250 bin TL'lik hurdayla yakalandı

İşyerinden hırsızlık operasyonu: 2 şüpheli 250 bin TL'lik hurdayla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 'İşyerinden Hırsızlık' konusuyla ilgili olarak, şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde İ.E.(29) ve A.E.-(23) isimli şahıslar suça konu piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 500 kilogram hurda malzeme ile birlikte yakalandı.

İşyerinden hırsızlık operasyonu: 2 şüpheli 250 bin TL'lik hurdayla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şeker Mahallesi’nde meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık” konusuyla ilgili olarak, yapılan 75 saatlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda; şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; İ.E.(29) ve A.E.-(23)  isimli şahıslar suça konu piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 500 kilogram hurda malzeme ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler tam ve eksiksiz olarak iş yeri sahibine teslim edildi, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Faslı Bir Sosyologun Gözünden Kayseri'deki Göç Gerçeği: 'Kesişen Yollar'
Faslı Bir Sosyologun Gözünden Kayseri’deki Göç Gerçeği: ‘Kesişen Yollar’
Jandarma ekipleri 130 bin adet makaron ele geçirdi
Jandarma ekipleri 130 bin adet makaron ele geçirdi
İbrahim Ertuğrul: 'İnsanlar artık model yükseltemiyor, nakit için model düşürüyor'
İbrahim Ertuğrul: “İnsanlar artık model yükseltemiyor, nakit için model düşürüyor"
Kayseri'de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü sığınakta yakalandı
Kayseri’de uyuşturucu suçundan aranan hükümlü sığınakta yakalandı
İYİ Partili Alparslan, 'Kocasinan'a memur olarak alınan kişilerin aynı soyadı taşıması tesadüf mü?
İYİ Partili Alparslan, “Kocasinan’a memur olarak alınan kişilerin aynı soyadı taşıması tesadüf mü?
FETÖ operasyonunda ihraç öğretim üyesi yakalandı
FETÖ operasyonunda ihraç öğretim üyesi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!