İşyerinden hırsızlık operasyonu: 2 şüpheli 250 bin TL'lik hurdayla yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Şeker Mahallesi’nde meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık” konusuyla ilgili olarak, yapılan 75 saatlik kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda; şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik tespit edilen adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; İ.E.(29) ve A.E.-(23) isimli şahıslar suça konu piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 500 kilogram hurda malzeme ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler tam ve eksiksiz olarak iş yeri sahibine teslim edildi, adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.