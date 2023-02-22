İşyerlerine 'Kolon Denetimi' Yapılsın

Kahramanmaraş depremi sonrası, bir kısım binaların altında bulunan işyerlerinin kolon kesmesinden dolayı binaların çöktüğünün anlaşılması üzerine, işyerlerinin üzerinde bulunan dairelerde oturan Kayserili vatandaşlar da işyerlerinde kolon eksiltme yapılıp yapılmadığının denetlenmesini istiyor.

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  • 22.02.2023 12:25
  • Güncelleme: 22.02.2023 12:25
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İşyerlerine 'Kolon Denetimi' Yapılsın

Kahramanmaraş depremi sonrası, bir kısım binaların altında bulunan işyerlerinin kolon kesmesinden dolayı binaların çöktüğünün anlaşılması üzerine, işyerlerinin üzerinde bulunan dairelerde oturan Kayserili vatandaşlar da işyerlerinde kolon eksiltme yapılıp yapılmadığının denetlenmesini istiyor.

Kayseri’de birçok binanın altında bulunan işyerlerinin kolonlarının da denetlenmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, artçı sarsıntıların devam ettiği şu günlerde evlerinde endişeyle oturduklarını belirtiyorlar.
 

Haber Merkezi

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