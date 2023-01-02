İtfaiye 2022'de 7 bin 390 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 390 olaya müdahale etti.

PAYLAŞ
  • 02.01.2023 10:22
  • Güncelleme: 02.01.2023 11:00
  • 54
İtfaiye 2022'de 7 bin 390 olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İtfaiyesi, 2022 yılında 7 bin 390 olaya müdahale etti.

Kentte 17 istasyon, 295 personel ve 55 araç ile kentte hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların zor zamanında yardımına koşmaya devam ediyor. 2022 yılında da yangın, trafik kazası, su baskınları olaylarına müdahale eden ekipler, kurtarma operasyonları da düzenledi.

Ekipler yıl içerisinde 3 bin 292’si yangın, 3 bin 176’sı kurtarma, 712’si trafik kazası ve 210’u su baskını olmak üzere toplamda 7 bin 390 olaya müdahale etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
2022 yılında meclis uyum içinde çalıştı

2022 yılında meclis uyum içinde çalıştı

Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu

Klasik tutkunları modern KUMSMALL'da buluştu

'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'

'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlıyoruz'

Birbirinden güzel kurslar veriliyor

Birbirinden güzel kurslar veriliyor

Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

Talas kırsalında metruk binalar yıkılıyor

2023 yılın ilk müjdesini verdi

2023 yılın ilk müjdesini verdi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat!

Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dikkat!

Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü

Bilek güreşi sporcuları 21 madalyayla döndü

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'

Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'

Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Güven timleri aranan 5 şahsı yakaladı, 12 şahsa uyuşturucudan işlem yaptı

Güven timleri aranan 5 şahsı yakaladı, 12 şahsa uyuşturucudan işlem yaptı

Akran zorbalığına dikkat!

Akran zorbalığına dikkat!