İtfaiye, 6 ayda 3 bin 602 olaya müdahale etti

Kayseri İtfaiyesi 2023'ün ilk 6 ayında 3 bin 602 olaya müdahale etti.

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  • 10.07.2023 09:01
  • Güncelleme: 10.07.2023 09:53
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İtfaiye, 6 ayda 3 bin 602 olaya müdahale etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İtfaiyesi 2023’ün ilk 6 ayında 3 bin 602 olaya müdahale etti.

Şehirde 17 istasyon, 55 araç ve 347 personel ile vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. 2023’ün ilk 6 ayında da mesai mefhumu gözetmeksiniz çalışan ekipler, binlerce olaya müdahale etti.

Bin 349 yangın, 479 trafik kazası,316 su baskını ve bin 458 kurtarma olayına müdahale eden ekipler, 355 denetim gerçekleştirirken, 9 bin 174 kişiye de eğitim verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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