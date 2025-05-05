İtfaiye, bir ayda 567 olaya müdahale etti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her noktada görevini hızlı, etkin ve başarılı bir şekilde titizlikle yürütüyor.

Kayseri başta olmak üzere yurdun ihtiyaç duyulan her bölgesinde yangından trafik kazasına, doğal afetlerden arama kurtarma çalışmalarına, su baskınına kadar birçok konuda fedakârca görev üstlenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Nisan ayında toplam 567 itfai olaya başarılı bir şekilde müdahale etti.

Nisan ayı verilerine göre 261 yangın, 68 trafik kazası ve 6 su baskınına müdahale eden ekipler, 232 de kurtarma çalışması yaptı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 bin 841 vatandaşa eğitim verirken 85 de denetim yaptı.

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor.