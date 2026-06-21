İtfaiye Daire Başkanı Bağdat, 'En hızlı sürede müdahaleyi amaçlamaktayız'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, yangınlara, itfaiye olaylarına, trafik kazalarına, kurtarmalara ve su baskınlarına en hızlı sürede müdahaleyi amaçladıklarını belirtti. İtfaiye Daire Başkanı Bağdat, hedeflenen müdahale süresinin şehir içerisinde 5-8 dakika, kırsalda ise 10-15 dakika olduğunu vurguladı. İtfaiye Daire Başkanı Bağdat, “Şu an Kayseri bölgemizde 18 tane istasyonumuz mevcut. İstasyon sayılarımızı arttırırken olaylara ulaşım süremizi daha aza indirmek için yaptığımız çalışmalarda yeni istasyonlara ihtiyaç duyulmakta. Bu istasyonlar da yaptığımız çalışmalarda şu an projeleri devam eden İldem bölgesinde yeni bir projemiz var. Ankara yolu üzerinde Süksün Himmetdede yolu üzerinde bir projemiz devam ediyor. İncesu OSB'mizin gelişmesiyle, fabrika sayımızın artmasıyla birlikte İncesu OSB'deki binamızı tamamlamış durumdayız. Araç ve ekipman ihaleleri devam ediyor. Ayrıca Serbest Bölge’deki istasyonumuzun da tamamlanma aşamasında. İlçelerimizden Akkışla'da olmayan istasyonumuz vardı, oraya da çalışmalarımız devam ediyor. Burada Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz yangınlara, itfaiye olaylarına, trafik kazalarına, kurtarmalara, su baskınlarına en hızlı sürede müdahaleyi amaçlamaktayız. Hedefimiz şehir içerisinde 5 dakikayla 8 dakika arası, kırsalda da 10 dakikayla 15 dakika arası ulaşım süresi hedefliyoruz. Bunun için de Memduh Büyükkılıç başkanımızın önderliğinde plan ve projelerimizi devam ettiriyoruz” açıklamalarında bulundu.