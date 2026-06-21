İtfaiye’den yaz mevsimi alarmı: “Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, yaz aylarının etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Sıcak havalarda araç içerisinde bulundurulan deodorant, çakmak, powerbank gibi ürünlerin patlama riski olduğunu belirten Bağdat, “Araçlarımızda camlarımız mercek görevi görüyor. Camların önünde bırakılan veya güneş ışığına direkt maruz kalabilecek yerlerde kalan deodorantlar, çakmaklar veya powerbankler yüksek ısıya maruz kaldığında patlamaya ve yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Bunların önlenmesi için de vatandaşlarımızı bu ekipmanların buralarda bırakılmaması, daha dikkatli olması konusunda uyarıyoruz. Özellikle de son dönemlerde gelen ihbarlarda dikkat ettiğimizde, vatandaşlarımızın AVM'lere, alışveriş merkezlerine ya da bir iş için başka bir yere gittiğinde araç içerisinde küçük çocuklarını veya evcil hayvanları bıraktığında, camlarını kapalı halde bıraktıklarında havasız kalmasından dolayı bazı olumsuz durumlar meydana geliyor. Bunun için de "Bir dakikadan bir şey olmaz, hemen gidip gelirim" gibi davranmamaları, tamamen dikkatli davranmaları gerektiğini düşünüyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından daha tedbirli davranmaları uygun olacaktır” diye konuştu.

‘PİKNİK ALANLARINDA YANGIN RİSKİNE KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI’

Başkan Bağdat piknik alanlarında mangal yakarken olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına yapılması gerekenlerle ilgili de şunları söyledi: “Yaz döneminin gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız serinlemek için piknik alanlarımızı tercih ediyor. Tercih ederken de Valiliğimizin belirlemiş olduğu mesire ve piknik alanlarını tercih ederlerse, bunun dışarısındaki yerlerde kontrolsüz ateş yakmamaları hususunda uyarıyoruz. Mesire alanlarımızda piknik yapıldığında rüzgarın ve nemin etkisiyle birlikte yangının yayılacağı, kontrolsüz hale geleceği düşünülüyor ve olaylar bu şekilde meydana geliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın duyarlılığı konusunda uyarıyoruz. Yaktıkları ateşlerin de olay yerinden ayrılırken daha kazaya sebebiyet vermemesi için geriye dönüp söndüğüne dikkat ederlerse, sönüp sönmüş olduğuna önem gösterirlerse daha iyi olacaktır.”