İtfaiye ekipleri çukura düşen buzağıyı kurtardı
Kayseri'de itfaiye ekipleri, Hisarcık Mahallesi'nde çukura düşen buzağıyı kurtarıp, sahibine teslim etti.
- 21.12.2023 12:12
- Güncelleme: 21.12.2023 12:12
Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Eren Koca, Nafiye ismini verdiği buzağının evinin bahçesindeki çukura düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Çukurda mahsur kalan buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan sahibi Eren Koca’ya teslim edildi.
Ekiplerin operasyonu sonrası besici Koca, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti.
1ha
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