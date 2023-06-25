İtfaiye ekipleri kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, 2 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.
- 25.06.2023 14:26
- Güncelleme: 25.06.2023 14:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, 2 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.
Talas ilçesi Kamber Mahallesi’nde besici Harun Aksoy, kendisine ait olan büyükbaş hayvanın 3 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Kuyuya düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Harun Aksoy'a teslim edildi.
1ha
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