İtfaiye ekipleri kuyuya düşen büyükbaş hayvanı 2 saatlik çalışmayla kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Talas ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen büyükbaş hayvanı, 2 saat süren başarılı bir çalışma ile kurtardı.

Talas ilçesi Kamber Mahallesi’nde besici Harun Aksoy, kendisine ait olan büyükbaş hayvanın 3 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gitti. Kuyuya düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Harun Aksoy'a teslim edildi.