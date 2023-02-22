İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalarını tamamlayan Kayseri İtfaiyesi ekipleri şehre döndü. Ekipleri karşılayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duygusal anlar yaşayarak, Duygusal olmamak için taş olmak lazım. Ben taş değilim dedi.

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  • 22.02.2023 18:27
  • Güncelleme: 22.02.2023 20:39
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İtfaiye ekiplerini karşılayan Büyükkılıç: 'Duygusal olmamak için taş olmak lazım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta çalışmalarını tamamlayan Kayseri İtfaiyesi ekipleri şehre döndü. Ekipleri karşılayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duygusal anlar yaşayarak, "Duygusal olmamak için taş olmak lazım. Ben taş değilim" dedi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendiren 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 14 araç 71 personel Kahramanmaraş’a giderek çalışmalara katıldı. 16 gün boyunca enkazlar da çalışma yürüten ekipler, 37 kişiyi enkaz altından canlı çıkardı. Görev sürelerinin tamamlanmasının ardından şehre dönen ekipleri, belediye önünde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç karşıladı. Ekipler ile tek tek tokalaşan Büyükkılıç, çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, "Depremin olduğu ilk saatten itibaren talimatımızla yollara düşüp Kahramanmaraş’ımıza hem itfaiye hem arama kurtarma ekipmanlarıyla ulaşmaya çalışan ve gerçekten ulaşan bir ekip olarak gönüllerde yer ettiniz. Daha görev yerinize varmadan olayların cereyan ettiği deprem bölgesinde yaralılarımızı kurtarma, oradaki tabloyu ’nasıl olurda daha hafif şekilde atlatırız’ anlayışı içerisinde fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, alnınızdan öpüyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekibi olarak gönüllerde yer ettiniz. Verilen görevleri adeta kusursuz şekilde yaptınız. Toplamda 37 kardeşimizi canlı olarak kurtardınız. Maalesef ulaşılan cenazelerimiz var. Gönlümüz herkesi kurtarmaktı ama takdiri ilahi. Oradaki tabloyu da biliyoruz, şartları da biliyoruz. Kış ve olumsuz şartlarda hizmet verdiniz. Verilen görev istikametinde İskenderun’a gitmek suretiyle oluşan yangını söndürme yönünde fedakarca gayret gösterdiniz. Yakınlarımızdan ve oradaki yetkililerden takdir topladınız. Biz Kayseri halkı adına sizlere minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan Başkan Büyükkılıç, "Duygusal olmamak için taş olmak lazım, taş. Ben taş değilim. Yakışan insani olarak üzerimize düşeni yapmak" dedi.

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İHA

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