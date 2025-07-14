İtfaiye, Haziran Ayında 977 Olayda Hızla Müdahale Etti!

Büyükşehir İtfaiyesi, 17 istasyon, 57 araç ve 312 personelden oluşan güçlü teşkilatıyla Haziran ayında 470 yangın, 447 kurtarma, 57 trafik kazası ve 13 su baskınına müdahale etti. Ekipler, bu süreçte 1.278 vatandaşa yangın güvenliği eğitimi verirken, 119 denetim gerçekleştirerek afet farkındalığını artırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda güçlendirilen İtfaiye Teşkilatı, Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde, ihtiyaç duyulan her bölgede anında ve etkili müdahaleleriyle örnek bir başarı grafiği sergiliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren itfaiye ekipleri, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor.