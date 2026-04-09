İtfaiye Mart ayında 623 olaya müdahale etti

Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 18 istasyon, 57 araç ve 345 personel ile kentte ve yurtta ihtiyaç duyulan her bölgede, olay ve durumda görevini hızlı, etkin ve titizlikle, başarılı bir şekilde yerine getiriyor.

Kentteki kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerini de hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Mart ayında 324 yangın, 220 kurtarma, 77 trafik kazası ve 2 su baskınına müdahalede bulunarak, 1 aylık süreçte toplam 623 itfai olaya müdahale etti.

5 Bin 993 Vatandaşa Eğitim

Söz konusu itfai olaylara müdahalenin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmalarına da önem veren Büyükşehir İtfaiyesi, 5 bin 993 vatandaşa eğitim sunarken, 87 de denetim gerçekleştirdi.