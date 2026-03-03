  • Haberler
  • Gündem
  • İtfaiye Şubat ayında 258 kurtarma olayına müdahale etti

İtfaiye Şubat ayında 258 kurtarma olayına müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Şubat ayında yüzlerce itfai olaya müdahalede bulunarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya destek oldu. 1 ayda 541 itfai olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 673 vatandaşa da eğitim verdi.

İtfaiye Şubat ayında 258 kurtarma olayına müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki yerel yönetim hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan, şehrin sigortası konumundaki itfaiye ve faaliyetleri doğrultusunda gayretlerini sürdürüyor. 

Kentteki kaza, yangın, arama kurtarma, su baskını gibi kritik hizmetleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, öte yandan vatandaşların bilinçlenmesi noktasındaki eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 1 Ayda 541 İtfai Olaya Müdahale

Bu kapsamda 17 istasyon, 57 araç ve 347 personelden oluşan Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılı Şubat ayında 176 yangın, 258 kurtarma, 90 trafik kazası ve 17 su baskınına müdahale ederek, 1 aylık süreçte toplam 541 itfai olayla ilgilendi. 

Binlerce Vatandaşa Eğitim, Onlarca Denetim

Söz konusu itfai olaylara müdahalenin yanı sıra eğitim ve denetim çalışmalarına da ağırlık veren Büyükşehir İtfaiyesi, 3 bin 673 vatandaşa eğitim sunarken, 68 de denetim gerçekleştirdi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Deprem Haftası'nda Net Mesaj: 'Bilinç en büyük güç'
Deprem Haftası'nda Net Mesaj: 'Bilinç en büyük güç'
Kayseri İHH'dan Ramazan'da 'Kardeşliğe Çağrı'
Kayseri İHH’dan Ramazan’da “Kardeşliğe Çağrı”
Hulusi Akar, 'Güçlü Türkiye Güçlü Gençlik' Konferansında Konuştu
Hulusi Akar, ‘Güçlü Türkiye Güçlü Gençlik’ Konferansında Konuştu
Hulusi Akar, 'Kayseri her alanda birlik ve beraberliği teşvik ediyor'
Hulusi Akar, “Kayseri her alanda birlik ve beraberliği teşvik ediyor”
Tüm İş Konfederasyonu'ndan Sert Açıklama: 'İran Halkının Yanındayız!'
Tüm İş Konfederasyonu'ndan Sert Açıklama: “İran Halkının Yanındayız!”
Yeşilay Haftası'nda Anlamlı Buluşma: 'Bağımlılıkla Mücadele Milli Bir Meseledir'
Yeşilay Haftası’nda Anlamlı Buluşma: “Bağımlılıkla Mücadele Milli Bir Meseledir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!