İtfaiye ve otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kayseri'de itfaiye ve halk otobüsünün karıştığı kazada hafif yaralanan 6 kişi tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Doğu Terminali mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ve halk otobüsünün karıştığı kazada, otobüs yolcularından 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 6 kişiyi hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede önlem aldı. Öte yandan yaralı 6 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.