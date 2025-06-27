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İtfaiye ve otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kayseri'de itfaiye ve halk otobüsünün karıştığı kazada hafif yaralanan 6 kişi tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

İtfaiye ve otobüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Doğu Terminali mevkiinde meydana geldi. İtfaiye ve halk otobüsünün karıştığı kazada, otobüs yolcularından 6 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 6 kişiyi hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede önlem aldı. Öte yandan yaralı 6 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi

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