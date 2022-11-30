İtfaiyeden 3 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi, 3 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.

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  • 30.11.2022 09:56
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:34
İtfaiyeden 3 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Develi ilçesinde dağlık arazide 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi, 3 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.

Develi ilçesi Küçük Künye mahallesinde besici İsmail Aydoğdu, bir keçinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik operasyon ile kurtarılarak hayvan sahibi İsmail Aydoğdu’ya teslim edildi. Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin operasyonu sonrası besici Aydoğdu, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 294 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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