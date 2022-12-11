İtfaiyenin eğitimleri işe yaradı, asılsız ihbar oranı düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, verilen eğitimlerle birlikte 112 çağrı merkezine yapılan asılsız ihbarlarda düşüş yaşandığını belirtti.

PAYLAŞ
  • 11.12.2022 10:59
  • Güncelleme: 11.12.2022 11:18
İtfaiyenin eğitimleri işe yaradı, asılsız ihbar oranı düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, verilen eğitimlerle birlikte 112 çağrı merkezine yapılan asılsız ihbarlarda düşüş yaşandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, itfaiyenin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, 2022’nin ilk 11 ayındaki istatistik bilgilerini paylaştı. Kızılkan, “Küresel ısınmayla birlikte pandemi sonrasında insanların doğaya daha çok düştüğünü ve bu alanları kullanma konusunda da kendilerini daha da geliştirdiğini ön planda görüyoruz. Biz Kayseri İtfaiyesi olarak toplamda 7 bin 62 olaya müdahale ettik. Bu sayının içerisinde 3 bin 132 yangın var. Bu konuda medyamızın da desteği ile ortak çağrı merkezi olan 112’nin halkta karşılığının olduğunu, vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı olduğunda 112 çağrı merkezini arayıp açık adresini belirttiklerinde en yakın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin onlara ulaştığı konusunda bilincin arttığını görüyoruz. Bundan dolayı da biz mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de 112 kullanımında iyi bir ilgi ve bilinçli davranışın ön plana çıktığını tespit ettik” diyen Mustafa Kızılkan, “Yanlış ihbarda bulunmada da ciddi anlamda bir düşüşle karşılaştık. Bu sevindirici bir hamledir. Kurtarma, evde mahsur kalma ve hayvan kurtarma operasyonlarımız var. Bu konuda da 3 bin 54 vakaya Kayseri İtfaiyesi olarak müdahale ettiğimizi görüyoruz. Trafik konusunda bizim en büyük destekçimiz, küçük kahramanlarımızdır. Okullarda verdiğimiz eğitimlerle küçük kahramanlarımız anneleri ve babaları otomobilleri ile seyir haline geçmeden önce emniyet kemerini takıp takmadıklarını, lastiklerin kış şartlarına uygun olup olmadığı gibi konuları detaylandırarak ailelerine bilgilendirme yapıyorlar. Bu örneklerle yaptığımız bilinçlendirme çalışmasının önemli bir rol oynadığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbul'da Ahmet Şafak rüzgarı

İstanbul'da Ahmet Şafak rüzgarı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Büyükkılıç'tan kırsala 1 milyar TL'yi aşkın yatırım

Büyükkılıç'tan kırsala 1 milyar TL'yi aşkın yatırım

Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde kursiyerlerle buluştu

Büyükkılıç, KAYMEK Göz Nuru Tesisleri'nde kursiyerlerle buluştu

'Kayseri ürün çeşitliliğiyle gastronomi liginde kalmayı hak ediyor'

'Kayseri ürün çeşitliliğiyle gastronomi liginde kalmayı hak ediyor'

İtfaiyenin eğitimleri işe yaradı, asılsız ihbar oranı düştü

İtfaiyenin eğitimleri işe yaradı, asılsız ihbar oranı düştü

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

3
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

4
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu, İstanbul fuarına damgasını vurdu

İncesu, İstanbul fuarına damgasını vurdu

Tanıtım Günleri tam not aldı

Tanıtım Günleri tam not aldı

DAHA FAZLA
KAYHAKDER'den '81 İl Tek Ses Tek Yürek' basın açıklaması

KAYHAKDER’den ‘81 İl Tek Ses Tek Yürek’ basın açıklaması

Develigücü'nün rakibi sahaya çıkmadı

Develigücü'nün rakibi sahaya çıkmadı

Talas'ta hafta sonu Hacivat-Karagöz heyecanı yaşandı

Talas'ta hafta sonu Hacivat-Karagöz heyecanı yaşandı

Dekan Nurettin Acır, 'Kayseri'den ve Anadolu'dan birçok ürünü görme fırsatımız oldu'

Dekan Nurettin Acır, “Kayseri’den ve Anadolu’dan birçok ürünü görme fırsatımız oldu”

Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan'da yemyeşil bir bahar olacak!'

Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan'da yemyeşil bir bahar olacak!'