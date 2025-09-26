İtfaiyenin görev alanı yangınla sınırlı değil: Doğru ihbar müdahalenin hızını artırıyor

Türkiye’de 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasındaki hafta İtfaiyecilik Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda itfaiyecilik, sağlık ve emniyet hizmetlerinde olduğu gibi toplum açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. İtfaiyenin görevi alanı ise yalnızca yangınla sınırlı kalmıyor su baskını, mahsur kalma, trafik kazaları, su altı arama-kurtarma ve doğal afetlere de müdahale ediyor. Acil durum çağrılarında 112 üzerinden alınan ihbarların ardından, olayın niteliğine göre ekipler anında organize edilerek gerekli koordinasyon sağlanıyor.

DOĞRU İHBAR DOĞRU MÜDAHALE

İtfaiyeye yapılacan doğru ihbar ve doğru bilgilerle operasyon başarı doğrudan etkileniyor. Vatandaşların yangın ihbarı verirken net adres, olayın bulunduğu kat sayısı ve içeride mahsur kalanların olup olmadığı konusunda vereceği bilgiler hayati önem taşıyor.

YAZ AYLARININ EN BÜYÜK PROBLEMİ ARAZİ YANGINI

Haziran ayı itibarıyla başlayan arazi yangınları, yaz boyunca itfaiyenin en çok mesai harcadığı alanlardan biri oluyor. Bağ ve bahçelerde kontrolsüz şekilde yakılan kuru otların ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınların ciddi zararlara yol açıldığı belirtiliyor ve bu konuda halkın daha dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca bilinçsiz şekilde mangal yakmak da problem olurken işlem sonrası közlerin tamamen söndürülmesi gerekiyor.