İTÜ'nün Değerli Hocası Kayserili Prof. Dr. Aksel Öztürk Vefat Etti

Termodinamik ve ısı transferi alanında Türkiye’de mühendislik eğitimine önemli katkılar sunmuş olan Öztürk, uzun yıllar boyunca İTÜ’de akademik çalışmalar yürütmüş, çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.

Prof. Dr. Öztürk’ün cenazesi, 29 Mart Pazar günü Kayseri’de Hulusi Akar Camii’nde, ikindi namazının ardından defnedilecek.

Bilim camiası ve öğrencileri tarafından saygı ve minnetle anılan Öztürk için yapılan açıklamada, “Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve akademi camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Prof. Dr. Aksel Öztürk, hem akademik disiplini hem de insanî duruşuyla ardında güçlü bir miras bıraktı. Kayseri ve İTÜ camiası, bu değerli hocayı dualarla uğurlamaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. Aksel Öztürk

Kayseri’de doğan Prof. Dr. Aksel Öztürk, 1962’de İTÜ Makina Fakültesini bitirdikten sonra askerlik hizmetini tamamlamış ve 1964’de aynı fakültenin Termodinamik ve Buhar Makinaları Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. University of Michigan’da (Michigan Üniversitesinde) R.E. Sonntag’ın yöneticiliğinde yaptığı doktora çalışmasını 1972’de tamamlayıp, yurda döndükten sonra 1975 yılında Maçka Makina Fakültesine geçmiştir. 1980’de doçent olan Öztürk, 1982-1983 ders yılında University of Michigan’da misafir profesör olarak termodinamik dersleri vermiştir (Öztürk & Kılıç, 1987). 1989 yılında profesör olmuştur. Mühendislik eğitimi ve akademik disipliniyle tanınan, termodinamik ve ısı transferi alanlarında önemli katkılar yapmış bir akademisyendir. İTÜ Makina Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış ve 2005 yılında emekli olmuştur. Akademik kariyeri boyunca özellikle termodinamik ve ısı geçişi alanlarında uzmanlaşmış, bu konularda dersler vermiş, çeşitli yayınlar yapmış ve çok sayıda da öğrenci yetiştirmiştir.