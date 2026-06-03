İYC'den Furkan Doğan'ı Anma Programı

Gazze için yola çıkan Mavi Marmara'da şehit düşen Kayserili Furkan Doğan, vefatının yıl dönümünde anılacak.

İYC'den Furkan Doğan'ı Anma Programı

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından organize edilen anma programı, Furkan Doğan'ın Reşadiye'deki kabri başında 04 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Tarih: 04 Haziran 2026, Perşembe  
Saat: İkindi Namazı Sonrası, 17.00  
Yer: Şehit Furkan Doğan Mezarlığı, Talas / Reşadiye  

Programda, Furkan Doğan’ın anısına dualar edilecek ve katılımcılar, genç kardeşimizi rahmetle anma fırsatı bulacaklar. Tüm halkımız davetlidir. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

Bu anlamlı etkinlik, Furkan Doğan’ı ve onun gibi tüm şehitlerimizi anmak için bir araya gelme fırsatı sunacak.

Haber Merkezi

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