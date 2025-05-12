İYC'den İmam Hatip Spor Oyunları İçin Muhteşem Final

İmam Hatip Liseleri (İHL) Spor Oyunları, bu yıl Kayseri’de İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor’un ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla sona erdi. 8.500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programında düzenlenen basketbol finali, tribünlerde büyük heyecan uyandırdı.

Kayseri’nin ev sahipliği yaptığı organizasyona, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Cahit Cıngı ve çok sayıda davetli katıldı.

Sporun kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiği programda tribünlerdeki gençler, Türk bayraklarıyla birlikte “Gazze’ye Selam, Direnişe Devam” ve “İsrail’i Boykot Et! Katliama Ortak Olma” pankartlarıyla Filistin’e desteklerini güçlü şekilde dile getirdiler.

İlim Yayma Cemiyeti ve Hikmet Spor’un öncülüğünde organize edilen bu büyük buluşma, hem sportif başarıları hem de gençlerin milli ve manevi duyarlılıklarını bir araya getirdi.