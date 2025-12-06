İYC öğrencilerinin final heyecanı

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) tarafından düzenlenen yurtlar arası spor turnuvasının final ayağı, 125 öğrencinin 5 farklı branşta (Bilek Güreşi, Yüzme, Dart, Masa Tenisi ve Satranç) katılımıyla Şehit Furkan Doğan Yurdu'nda gerçekleştiriliyor. Turnuva öncesi konuşan Kayseri Şehit Furkan Doğan Yurt Müdürü Murat Ercan, turnuvaya 14 farklı ilden 125 öğrencinin katıldığını ve misafir gelen öğrencilere Kayseri’nin tarihini anlattıklarını vurgulayarak, “İki haftaya yaymış olduğumuz bir programımız var. Toplamda 125 öğrencinin yarışacağı bir programı organize ediyoruz. Bu hafta bireysel branşlarda öğrencileri, yükseköğretim erkek öğrencilerini yarıştıracağız. Bu hafta 48 öğrenci yarışacak, 5 branşta bilek güreşi, yüzme, dart, masa tenisi ve satranç olmak üzere 5 branş var. Bu hafta 48 öğrencimiz yarışacak, haftaya da geri kalan öğrencilerimiz yarışacak. Kayseri'de onları misafir ettik, gezdirdik, Kayseri'mizin tarihini anlattık. Şimdi de yarışmalar başlıyor. Tüm öğrencilerimize, yarışmalarında başarılar diliyorum. Toplamda 14 farklı il, 48 öğrenci bu hafta alanında yarışacaklar. 5 farklı branş var. Bizim kendi 14 farklı yurdumuzda kendi içlerinde yarıştılar ve yarışmalarda dereceye giren, birinci olan arkadaşlar buraya geldi ve bugün burada bireysel turnuvaların finalini yapacağız. Haftaya da voleybol turnuvamız var, orada onları yarıştıracağız, orada 11 il yarışacak. Şu anda final heyecanı yaşanacak. İnşallah bugün arkadaşların kupalarını ve madalyalarını takdim edeceğiz” açıklamalarını yaptı.