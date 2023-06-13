İYC Spor Merkezi'nde Çok Özel 'Yaz Spor Okulu' Başlıyor

Programla ilgili bilgi veren Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, “Çocuklarımızın sadece eğlenecekleri değil hem eğlenip hem de sporla uzmanlaşacakları bir program hazırladık. Kayıt yapan her öğrencinin lisanslı sporcu olmasını, ardından kuşak ve kademe sınavlarıyla ilerleme sağlamasını, aldıkları spor eğitimleri sonrası ise sporcu yetenek taraması yaparak öğrencilerin doğru spor branşına yönlendirilmesi için velilere sporcu karnesi vermek istiyoruz.

23 yıllık tecrübeye sahip bir kulüp olarak özellikle boks, kickboks, muaythai, wushu, taekwondo, judo, jujitsu gibi savunma sporlarında ülkemizi yurtdışında temsil edecek milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu yaz okulunda da bol bol savunma sporu yapacağız.

İYC Spor Merkezi’nde yarı olimpik güzel bir havuzumuz var, programa katılan öğrencilere yüzmeyi sadece bir etkinlik olarak değil eğitim olarak vereceğiz ve her öğrenciye yüzme öğreteceğiz. Biz aynı zamanda izci branşı aktif olan bir kulübüz, kampçılığı ve doğayı seviyoruz. Bu yüzden bol bol doğaya çıkacağız ve program sonrasında öğrencilerimizle birlikte güzel bir çadır kampı yapacağız.

Bizim için sporcunun başarısı, madalyalar alması önemli ama yetiştirdiğimiz sporcunun milli ve manevi değerlere duyarlı, kişilik ve karakteri ile örnek biri olması bundan çok daha önemli. Bu yüzden bu yaz okulunda Kuran-ı Kerim eğitimlerimizin ve değerler eğitimi çalışmalarımızın önemli bir yeri olacaktır.

Yaz spor okulunu bu dönem, Hikmet Spor Kulübü, Asude Spor Kulübü, Kimder Spor Kulübü ve Birlik Spor Kulübü olarak 4 farklı spor kulübü ile ortak gerçekleştireceğiz. Bu birlikteliğe mekan desteği veren İlim Yayma Cemiyeti’ni de unutmamak lazım. Sporda güçlerimizi birleştireceğiz ve birikimlerimizi yeni bir nesil ile paylaşacağız.

Öğrenci velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilirler. İstikrarlı bir şekilde yapılan spor sonrası velilerin çocuklarındaki değişimi izleyip bizlere teşekkür edeceğine eminim.

