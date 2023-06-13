İYC Spor Merkezi'nde Çok Özel 'Yaz Spor Okulu' Başlıyor

Bu yaz tatilini, sporla geçirmek isteyen öğrenciler için çok özel spor eğitim ve etkinliklerini kapsayan 'Yaz Spor Okulu' 3 Temmuz'da İYC (İlim Yayma Cemiyeti) Spor Merkezi'nde başlıyor.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 12:38
  • Güncelleme: 13.06.2023 12:41
  • 144
İYC Spor Merkezi'nde Çok Özel 'Yaz Spor Okulu' Başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Programla ilgili bilgi veren Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, “Çocuklarımızın sadece eğlenecekleri değil hem eğlenip hem de sporla uzmanlaşacakları bir program hazırladık. Kayıt yapan her öğrencinin lisanslı sporcu olmasını, ardından kuşak ve kademe sınavlarıyla ilerleme sağlamasını, aldıkları spor eğitimleri sonrası ise sporcu yetenek taraması yaparak öğrencilerin doğru spor branşına yönlendirilmesi için velilere sporcu karnesi vermek istiyoruz.

23 yıllık tecrübeye sahip bir kulüp olarak özellikle boks, kickboks, muaythai, wushu, taekwondo, judo, jujitsu gibi savunma sporlarında ülkemizi yurtdışında temsil edecek milli sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu yaz okulunda da bol bol savunma sporu yapacağız.

İYC Spor Merkezi’nde yarı olimpik güzel bir havuzumuz var, programa katılan öğrencilere yüzmeyi sadece bir etkinlik olarak değil eğitim olarak vereceğiz ve her öğrenciye yüzme öğreteceğiz. Biz aynı zamanda izci branşı aktif olan bir kulübüz, kampçılığı ve doğayı seviyoruz. Bu yüzden bol bol doğaya çıkacağız ve program sonrasında öğrencilerimizle birlikte güzel bir çadır kampı yapacağız.

Bizim için sporcunun başarısı, madalyalar alması önemli ama yetiştirdiğimiz sporcunun milli ve manevi değerlere duyarlı, kişilik ve karakteri ile örnek biri olması bundan çok daha önemli. Bu yüzden bu yaz okulunda Kuran-ı Kerim eğitimlerimizin ve değerler eğitimi çalışmalarımızın önemli bir yeri olacaktır.

Yaz spor okulunu bu dönem, Hikmet Spor Kulübü, Asude Spor Kulübü, Kimder Spor Kulübü ve Birlik Spor Kulübü olarak 4 farklı spor kulübü ile ortak gerçekleştireceğiz.  Bu birlikteliğe mekan desteği veren İlim Yayma Cemiyeti’ni de unutmamak lazım. Sporda güçlerimizi birleştireceğiz ve birikimlerimizi yeni bir nesil ile paylaşacağız.
Öğrenci velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilirler. İstikrarlı bir şekilde yapılan spor sonrası velilerin çocuklarındaki değişimi izleyip bizlere teşekkür edeceğine eminim. 
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Halı yıkama fiyatları güncellendi

Halı yıkama fiyatları güncellendi

DAHA FAZLA
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı