İYİ Parti 3. Olağan Kongresinde 2 aday yarışıyor

İYİ Parti’de seçim heyecanı yaşanıyor. Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3. Olağan İl Kongresi, Kadir Has Kongre Merkezi’nde başladı. Daha önce 4 ismin adaylık açıkladığı İYİ Parti İl Başkanlığı için Yurdaer Şahin ve Kemal Sandık’ın çekilmesinin ardından aday sayısı ikiye indi. Kongrede Tansu Şener ve Mehmet Anadut İYİ Parti Kayseri İl Başkanı olmak için yarışıyor. Mevcut Başkan Sebati Ataman ise daha önce olağan kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Kongreye İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel parti teşkilatı ve partililer katıldı. Kongre İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Yapılan kongrede konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Tansu Şener, “Değerli dava arkadaşlarım, Türk siyasetinin ülkemizin ve milletimizin çok zor günlerden geçtiği bir dönemdeyiz. Adı bile belli olmayan bir sistemle yönetiliyoruz. Ekonomik olarak ülkemiz popülist bir anlayışla iflasa sürüklenmiş. Nüfus yapımız kontrolsüz göçler nedeniyle bozulmuş, toplumda adalete güven kalmamıştır. Biz milletimizin kaderini bilinmez yollara savuran bu iktidardan, halkımızı kurtarmaya geliyoruz. Türkiye’nin eski alışkanlıklarını değiştirmenin cesur ve yenilikçi adımlar atmanın zamanı geldi. İyiler ve cesurlar hareketinin neferi olarak 2 buçuk sene boyunca omuz omuza mücadele verdik. Her engel karşısında birbirimize kenetlendik. İYİ Partinin cesur insanları, teşkilatımızın çeşitli kademelerinde hizmet ettiğim partimde çalışmaktan, emek harcamaktan ve daima en iyisini istemekten asla vazgeçmedim. Yine aynı anlayışla gönülleri kazanmak için buradayım. Genel kurulumuz bizleri bu göreve layık görürse omuz omuza birlikte mücadele edeceğimiz, liyakatli insanlara daha çok yer vereceğim. 16 ilçemizim tamamında sosyal desteğe ihtiyacı olan hemşerilerimizin yanında olacağım. Ben ve arkadaşlarım sadece il başkanlığına ve yönetimine değil. Yakın zamanda gerçekleşecek olan ve önümüzü çok sayıda taş konulacak genel seçimlerde verilecek olan zorlu bir mücadeleye talibim” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE 1’İNCİ PARTİ OLMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK’

Yapılacak olan seçimde kazanacaklarını ifade eden İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Mehmet Anadut, “Güneş dururken ampule ne hacet diyen Necmettin Erbakan’ı selamlıyorum. Hükmedemediğiniz bir hayat ve dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Dürüst yaşayacağız, dürüst olacağız dürüst yürüyeceğiz, dik duracağız, diyen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu selamlıyorum. Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet Meral Akşener’i selamlıyorum. İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığına aday olduğum bu kurultayda hassasiyetle belirtmek isterim ki ailemiz içinde kiminle yarışırsam yarışayım kendisini mağlup etmekten veya kendisine karşı bir zafer kazanmaktan bahsetmeyeceğim. Çünkü aynı sile içinde abinin kardeşe, kardeşin abiye zaferi değil. Ancak sevgisi ve hürmeti vardır. Bizim çıktığımız yolda kaybeden 5’li çete kazanan millet olacaktır. Kaybedenler haramzadeler, kazananlar helal lokma yiyenler olacaklar. Bizim çıktığımız yolda kaybeden AKP, kazanan İYİ Parti olacak. Gümbür gümbür geliyoruz. Kayseri’de 1’inci parti olmamamız için hiçbir sebep yok. Sizlerle beraber alanlarda mücadele edeceğiz. Şu anda biz burada konuşurken karşı tarafın ayakları tir tir titriyor, emin olun. Hepsi bizi takip ediyor” şeklinde konuştu.