İyi Parti Adayı İlker Sungur: Kayseri'de Tarih yazacağız
İyi Parti 2. Sıra Kayseri Milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur, 'el ele, omuz omuza, kalp kalbe, birliğimizden doğan kuvvetle Kayseri'de tarih yazacağız' dedi
- 24.04.2023 16:21
- Güncelleme: 24.04.2023 16:21
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İyi Parti Kayseri Milletvekili adayı Abdullah İlker Sungur’un açmış olduğu seçim bürosunu ziyaret eden Dursun Ataş'la beraber birlik fotoğrafı veren ikili, 'el ele, omuz omuza, kalp kalbe, birliğimizden doğan kuvvetle Kayseri’de tarih yazacağız' diyerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Merkezi
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