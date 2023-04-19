İYİ Parti adaylarını tanıttı

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi’ne sayılı günler kala partiler seçim çalışmalarını sürdürüyor. Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesiyle çalışmalar da hız kazandı. İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı da, Kayseri milletvekili adaylarını tanıtmak için iftar yemeği organize etti. Bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında 10 adayı yanı sıra il başkanlı yöneticileri, parti üyeleri ve seçmenler de hazır bulundu. Kur’an tilaveti ile başlayan iftar saygı duruşu, istiklal marşının okunması ve adayların tanıtımıyla devam etti.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ülkenin üzerinde kara bulutların dolaştığını iddia etti. Şener, “21 yıldır ülkemizin üzerinde gezen kara bulutlara güneş gibi doğan 2017 yılında genel başkanımız Meral Akşener’in başlattığı mücadele ateşi bugün yurdun dört bir yanına dağılarak aziz milletimizin umudu haline gelmiştir. ‘İyiler ve cesurlar hareketi’ diye başladığımız bu yolda gece gündüz demeden çalışan fedakar insanların emekleri ile her geçen gün büyüyerek bugünlere erişmiştir” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş da, Meral Akşener’in 5 yılda 6 defa Kayseri’yi ziyaret ettiğini anımsattı. Akşener’in ayak basmadık şehir bırakmadığını belirten Ataş, “O cesur yürek liderimiz, arkasında ayak basmadık şehir, sokak bırakmadı. Bugün 30 yıldır genel başkan olup 25 yıldır genel başkan olarak Kayseri’nin yüzde 70 oy verdiği ülkeyi düşünün. Partimiz kurulalı 5 sene oldu ve Genel Başkanımız Meral Akşener 6 kez ziyaret etti Kayseri’yi. Ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için bu 5 yıldır verdiğimiz emeğin karşılığını son 26 günde almak için Kayseri’de tarih yazmak için uyumadan yatmadan çalışmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Abdullah İlker Sungur da, İYİ Parti’nin Kayseri’de birinci parti olacağını söyledi. İYİ Parti’nin tüm kadrolarıyla Kayseri ve Türkiye’de olduğunu belirten Sungur, “Kayseri’de birinci parti olmaya hazırdır. Her biri birbirinden kıymetli üyelerimizin alın teriyle teşkilatlarımızın bitmek bilmeyen mücadelesiyle Dursun Ataş’ın tecrübesiyle Hüseyin Cengiz Gürbüz’ün azmiyle Betül Tosun’un gençliğiyle Kazım Yücel’in çalışkanlığıyla Serap Durmuş’un hanımefendiliğiyle Süleyman Bozkurt’un bozkurt gibi ruhuyla Sebati Ataman’ın disipliniyle Sedat Kılınç’ın samimiyetiyle Bergüzar Kılıç’ın ablalığıyla ve genel başkanımız Meral Akşener’in cesur yüreğiyle bu harabe düzeni yıkıp Kayseri’mizi ve tüm Türkiye’mizi iyilik güneşiyle aydınlatmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hüseyin Cengiz Gürbüz de konuşmasında “Varoluş mücadelesi verdiğimiz bugünlerde hiçbirimizin darılma ya süngüsünü düşürmeye, daha az çalışmaya hakkı yoktur. Kendi nefsimiz için değil ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği adına bir seçime giriyoruz. Siyasetin tek adam rejimine karşı yapıldığı bir dönemde kazanmaktan başka çaremiz de yok. En yüksek devlet görevlileri tarafından dile getirilen ve ülkemizin iç barışını da tehdit eden ayrıştırıcı söylemler bireysel silahlanmanın suç oranlarının ve uyuşturucu kullananların artmasıyla yaşadığımız milli güvenlik krizini ortaya çıkarmıştır. Zamanımız az ama inancımız ve memleket sevgimiz büyük. Başaracağız, başaracağız, başaracağız” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Betül Tosun da “Cumhuriyetimizin 100. yılını doldururken gaflet ve delalet içinde bulunan iktidar sahiplerinin ülkemizi sürüklediği korku ikliminde cumhuriyetimizin en önemli seçimlerine giriyoruz. 20 yıllık süreçte bir ülke nasıl yönetilir değil bir ülke nasıl uçurumun kenarına sürüklenir sorusuna cevap niteliğinde bir yönetim anlayışı sergileyen iktidar, milletimizin bağrında tedavisi zor yaralar açmıştır. Yozlaşma, yolsuzluk, yoksulluk, düzensiz göçmen problemi, unutturulan insan hakları, sansür ve hukuk düzeni… Bunların hepsinden önemlisi kutuplaşan bir millet ve hayal kuramayan bir gençlik. İşte 20 yıllık iktidarın özeti budur” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Kazım Yücel de “İYİ Parti kurulduğunda ‘Meclis’e giremez’ dediler. 2018 yılında hem Meclis’e girdi hem de Türkiye’de bir tarih yazdı. Bu tarihi 2019 seçimlerinde bugün genel idare kurul üyemiz Dursun Ataş’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında tüm temsil eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri’de öyle bir tarih yazdı, bütün Türkiye’de belediyelere girdi, Kayseri’de de meclise girdi. Bir tarih yazdık, bir tarih daha yazdık. Şimdi geldik son tarihe. 14 Mayıs genel başkanımızı Başbakan yapacak bir tarih. Bizleri de Meclis’e taşıyacak bir tarih” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Serap Durmuş da, iktidara gelmeleri halinde yürütecekleri politikaları anlattı. Durmuş, “Sürdürülebilir rekabetçi üretime dayalı ekonomi politikaları geliştireceğiz. Üreterek refah seviyesini artıracağız. Parti devletinden milletin devletine dönüş sağlayacağız. Milli ve etkin bir dış politikayı takip edeceğiz. Milletimizin gururu olacağız. Ve bugün milletimiz adına bunun takipçisi olacağız. Hukukun üstün olduğu basının özgür kılındığı bütün özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı Türkiye, korku devletinin son bulduğu yağmalayanların cezasız kalmadığı bir Türkiye gençliğin ayaklar altına alınmadığı manevi değerlerin siyasete alet edilmediği aldanmayan ve aldatmayan bir Türkiye ve yarın her şeyin daha iyi olacağı bir Türkiye dilek ve temennisiyle seçimimizin şehrimize ve Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Süleyman Bozkurt da, “22’nci asıra girerken ne yazık ki buruk karşılıyoruz. Gençlerin geleceği başka ülkelerde aradığı bir ülkede yaşar olduk. Milli gelirin 10 bin doların altında olduğu bir ülkede yaşar olduk. 25 yıldır bunlar vaat ediliyordu. Kesinlikle adaletin olmadığı bir ülkede yaşar olduk. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatından yüzde 0 pay alan bir ülkede yaşar olduk” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Sedat Kılınç da, “Ülkemizin şu anda en büyük sorunlarından biri mülteci meselesi. Ülkemizde şu anda 10 milyona yakın mülteci var. Ve bu akın sürekli devam ediyor. Bizi en rahatsız eden konu ise vatandaşlık veriliyor. Ve genel başkanımızın da dediği gibi 2 yıl içerisinde kendi vatanlarına gönderteceğiz. Bu olay ırkçılık veya farklı bir şey değildir. İYİ Parti ailesi olarak Kayseri olarak Türkiye olarak bu düzeni başlarına yıkacağız. Ve ülkeyi yeniden yüzleri gülen ve geleceğe umutla bakan gençlerimize kavuşturacağız. Öncelikle genel başkanımız Meral Akşener’i Başbakan yapacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Adayı Gülizar Kılıç da, “Önümüzde bir seçim var bu seçim sadece bir seçim değil demek demokrasi ile olgunlaşan tek adamla otoriteleşen bir rejimin seçimi. Bu seçim kadın haklarını, çocuk haklarına insan haklarını adayanlarla bunlara karşı olanların seçimi” dedi.