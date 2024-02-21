İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri aday listeleri açıklandı
İYİ Parti Kayseri'de 3 ilçede belediye meclis üyeleri aday listesini açıkladı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine yönelik hazırlıklar sürerken, İYİ Parti Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçeleri belediye meclis üyeleri aday listelerini açıkladı. Açıklanan listeler İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.
Aday listeleri ise şu şekilde;
Kocasinan
1 Selim Alpaslan
2 Metin Ceylan
3 Serkan Konyalıoğlu
4 Yasin Aras
5 Mehmet Şadi Aras
6 Elvan Öztürk
7 İzamettin Çınar
8 Muharrem Yiğen
9 Mitat Koç
10 Okan Demirel
11 Ali İşler
12 Sinan Taş
13 Dursun Dursun
14 Mühibe Işık
15 Tuba Pür
16 Birsen Vural
17 Hüseyin Özen
Kontenjan
1 Hakan Gültekin
2 Orhan Bürüngüz
3 Şaban Emre Gürbüz
4 Mustafa Karlı
Melikgazi
1 Osman Haymana
2 Şaban Cıngıllıoğlu
3 Ahmet Kılıçarslan
4 Betül Üner
5 Mazhar Polat
6 Mediha Köken
7 Murat Keskinkılıç
8 Mehmet Meral
9 Gazi Öner
10 Serkan Yılmaz
11 Mehmet Sır
12 Eyüp Bozkurt
13 Hasan Mert Çakmak
14 Hakan Kırdök
15 Mehmet İncealan
16 Ali Birol
17Hülusi Gürbüzerler
18 Eren Yasin Birol
19 Mustafa Büyükkavukcu
20 Ramazan Koç
21 Ferhat Çapar
22 Halil Küçükşahin
23 Emel Şahiner
Kontenjan
1 Mustafa Etçioğlu
2 Mustafa Küçük
3 Gülçin Çelebi
Talas
1 Şahin Ülker
2 Ramazan Bülbül
3 Nafiye Aydın Akyüz
4 Yaşar Tuğrul Ercan
5 Hadiye Hakkomaz Şahin
6 Turan Bulgurcu
7 Mücahit Kısmet
8 Bünyamin Türkmen
9 Mustafa Yıldız
10 Metin Duman
11 Özal Öztürk
12 Serkan Yaşar
13 Salim Kılıç
14 Şükran Ünal
15 Menderes Yalçın
16 Nazende Büyükkatırcı
17 Hatice Maraşlı
18 Semra Caner
19 Samet Kenger
20 İsmail Bebek
21 Neslihan Uğur
22 Semra Karaman
23 Aysun İsmailoğulları
24 Ümit Özçelik
25 Ersin Demiralan
26 Zehra Gök
27 Mahmut Atıf Yücel
28 Ayşegül Tanrıöven
Kontenjan
1 Mümin Enis Karapınarlı
2 Fuat Çiftçi
3 Ahmet Gülmez.