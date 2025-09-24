İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Abdullah Sarıkaya oldu

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı seçimlerinde yeni başkanın Abdullah Sarıkaya olduğunu duyurdu. Şener: “Olağan kongre sürecimiz kapsamında Bünyan İlçe Kongremizi büyük bir coşku ve demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirdik. Kongremiz sonucunda yeniden İlçe Başkanı olarak seçilen Sayın Abdullah Sarıkaya ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini gönülden tebrik ediyoruz. Kendilerine üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Partimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda, milletimizin sesi olma sorumluluğunu kararlılıkla yerine getireceklerine yürekten inanıyoruz. Demokratik mücadelenin en güçlü temsilcileri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin yarınlarına umut olacak çalışmalara imza atacaklarından kuşkumuz yoktur. Bu vesileyle Bünyan teşkilatımızın değerli üyelerine ve tüm dava arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ediyor, kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.