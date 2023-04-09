İYİ Parti'de 2 ve 3. sıra sürprizi

Genel seçimler öncesi İYİ Parti Kayseri Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. Genel Merkez tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na verilen aday listesinde temayül yoklamasında çıkan sonucun haricinde 2 ve 3. sırada tanınmayan adayların sıralamaya girmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

PAYLAŞ
  • 09.04.2023 16:19
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:12
  • 310
İYİ Parti'de 2 ve 3. sıra sürprizi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine gidecek. Seçime sayılı günler kala siyasi partilerde milletvekili aday listesi yoğunluğu yaşanıyor. Listelerin YSK’ya teslimi için bugün son gün. İYİ Parti de 81 ilin listesini YSK’ya teslim etti. Partinin Kayseri listesinde, daha önce yapılan temayül yoklamasına genel olarak uyulduğu görüldü. Temayülde ilk sırada çıkan mevcut milletvekili Dursun Ataş, YSK’ya teslim edilen listede de ilk sırada bulunuyor. 

İYİ Parti Kayseri’nin, 14 Mayıs 2023’te yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi aday listesi şu şekilde oluştu: 
1- Dursun Ataş
2- Abdullah İlker Sungur
3- Hüseyin Cengiz Gürbüz
4- Betül Tosun
5- Kazım Yücel
6- Serap Durmuş
7-Süleyman Bozkurt
8- Mehmet Sebati Ataman
9- Sedat Kılınç 
10- Bergüzar Kılı

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

DAHA FAZLA
Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda