İYİ Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

 İYİ Parti'de milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu süresi 24 Mart'a kadar uzatıldı. 

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  • 21.03.2023 19:15
  • Güncelleme: 21.03.2023 19:15
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İYİ Parti'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri’nin 14 Mayıs’ta yapılmasının kesinleşmesinin ardından partilerde aday adaylığı başvuru süreci başladı. Her parti, başvuru tarihlerini kendisi belirledi. Kayseri’de de siyasi partilerde aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İYİ Parti, daha önce 15 Mart’ta başlayan ve 22 Mart’ta sona ereceği duyurulan aday adaylığı başvurularında süre uzatıldı. 

Alınan karar sonrası İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olacaklar başvurularını 24 Mart 2023 Cuma günü saat 19.00’a kadar yapabilecek. İYİ Parti Genel Merkezi tarafından alınan karar partilerin il başkanlıklarına da ulaştırıldı.

1ha

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