İYİ Parti'de bayramlaşma töreni düzenlendi

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kazım Yücel, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener: “Biz böyle günlerde mutlu oluyoruz. İyiler Ailesi giderek genişliyor ve büyüyor. Bir önceki bayram konuşmamda, bayram günü bayramınızı kutlarken ‘Biz büyük ve geniş bir aileyiz’ demiştim. Büyük ve geniş ailemize her gün yeni arkadaşlarımız katılıyor. Biz gerçekten çok büyük ve geniş bir aileyiz. Ülkemizin yaşadığı şu son günlerde, biz her zaman şu motto ile hareket ediyoruz: ‘Son Kale İYİ Parti’ diyoruz. Bu son kalenin her bir taşı da sizlerden oluşuyor. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun önderliğinde, Türkiye'de yapılmaya çalışılan son süreçle ilgili inanın, iyiler ve cesurlardan başka Türk milletinin sesini duyuran başka hiçbir kitle kalmadı. Hepinize tekrar Kurban Bayramı’nız mübarek olsun. Sizler nezdinde de tüm Kayserili hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kazım Yücel ise şunları söyledi: “Nice nice bayramlarda tekrar bir arada olmak umuduyla. Ben bu ailemden inşallah seçimlerde de birlikte, beraberlik içerisinde şehrimize hizmet eden arkadaşlar aramızdan çıkarttığımız, inşallah önümüzde ülkeyi idare ettiğimiz bir süreç yaşanması umuduyla, sağlık sıhhat içerisinde nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle hepinizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum."