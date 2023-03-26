İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

 Seçimlere az kala İYİ Parti'de milletvekili aday adayı başvuruları sona erdi. Bu kapsamda İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.

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  • 26.03.2023 16:46
  • Güncelleme: 26.03.2023 16:46
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İYİ Parti'de Kayseri'den 47 kişi aday adaylığı için başvuru yaptı

14 Mayıs Genel Seçimlerine az kala, partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken, İYİ Parti'de başvurular sona erdi. Çok sayıda kamu görevlisi kritik görevlerini bırakarak milletvekilliği aday adaylığı için partilerin kapısını çaldı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayları listesi ise şöyle;

Abdullah Özkiriş
Ahmet Ceyhan
Atilla Ersoylu
Bergüzar Kılıç
Betül Tosun
Duzdu Evgötüren
Dursun Ataş
Fatma Nur Ertuğrul 
Feryal Tanrıverdi
Güneş Solak
Halil Karaçavuş
Halil İbrahim Yıldızgörer
Hasan Mert Çakmak
Hasan Sami Özvarinli
Hüseyin Cengiz Gürbüz 
İlhan İşman
Kazım Yücel
Kemal Sandık
Mediha Köken
Mehmet Orkan Sandık
Mesut Uçan
Metin Soylu
Metin Ceylan
Muammer Çelik
Murat Polat
Mustafa Özsoy
Mühibe Işık
Nazlı Akpınar
Osman Türk
Pelin Gündeş Bakır
Rahmi İncetan
Recep Güngör
Ruziye Tali
Saadet Şengül Kekeç
Salih Güdelek
Sebati Ataman
Sedat Kılınç
Serap Durmuş
Serdar Gökhan Çiçek
Süleyman Bozkurt
Süreyya Akyürek
Şaban Bozbıyık
Tahir Keskinkılıç
Tuba Pür
Tülin Yavuz
Ufuk Vural
Zeki Güvenç.

1ha

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